Polideportivo

Asu2025: Caída inesperada de Fio y Denisse en el vóley playa

La dupla paraguaya de vóley playa femenino Denisse Álvarez (20 años) y Fiorella Núñez (21) no pudieron acceder a la final por el oro tras caer de forma inesperada en semifinales de los Juegos Panamericanos Junior Asu2025 frente a las venezolanas Sara López y Darlín Rodríguez en el estadio Mundialista Pynandi que estuvo repleto de aficionados.

Por ABC Color
22 de agosto de 2025 - 00:03
Voley de Playa Paraguay vs Venezuela Arena del Comite Olimpico ASU 2025 Fernando Romero 21-08-2025
Voley de Playa Paraguay vs Venezuela Arena del Comite Olimpico ASU 2025 Fernando Romero 21-08-2025Fernando Romero

El desarrollo del partido fue muy favorable a las visitantes que tuvieron un mejor control de la situación y más precisión a la hora de definir, algo que se notó en el score que fue de 2-0 con parciales 21-17 y 21-17.

Lea más: Calendario de los Juegos Panamericanos Junior

Las chicas nunca encontraron un juego cómodo como venían haciendo en los partidos anteriores, se les notó imprecisas y con falta de comunicación. Si bien se tuvo momentos de reacción, no alcanzó para al menos ganar un set y forzar la definición.

Pero no todo está perdido, las chicas vuelven hoy (18:00) a la batalla, pero por la medalla de bronce frente a las canadienses Sophia Hladyniuk y Jaeya Brach, quienes cayeron ante Estados Unidos. El partido será nuevamente en el coliseo de los Pynandi en el COP.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La final por el oro en masculino entre Brasil y Estados Unidos (19:00) y Estados Unidos y Venezuela, en femenino (20:00).

En cuanto a la rama masculino los paraguayos Juan Cañiza y Camilo Vargas estará jugando por los puestos 7 y 8 contra los chilenos Martín Etcheverry y Fernando Quintero desde las 09:00.

Enlace copiado