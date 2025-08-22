Asu2025: Caída inesperada de Fio y Denisse en el vóley playa

El desarrollo del partido fue muy favorable a las visitantes que tuvieron un mejor control de la situación y más precisión a la hora de definir, algo que se notó en el score que fue de 2-0 con parciales 21-17 y 21-17.

Lea más: Calendario de los Juegos Panamericanos Junior

Las chicas nunca encontraron un juego cómodo como venían haciendo en los partidos anteriores, se les notó imprecisas y con falta de comunicación. Si bien se tuvo momentos de reacción, no alcanzó para al menos ganar un set y forzar la definición.

Pero no todo está perdido, las chicas vuelven hoy (18:00) a la batalla, pero por la medalla de bronce frente a las canadienses Sophia Hladyniuk y Jaeya Brach, quienes cayeron ante Estados Unidos. El partido será nuevamente en el coliseo de los Pynandi en el COP.

La final por el oro en masculino entre Brasil y Estados Unidos (19:00) y Estados Unidos y Venezuela, en femenino (20:00).

En cuanto a la rama masculino los paraguayos Juan Cañiza y Camilo Vargas estará jugando por los puestos 7 y 8 contra los chilenos Martín Etcheverry y Fernando Quintero desde las 09:00.