O melhor dos jogos: Brasil rebosa de oro

En el último día de competencias por los ASU2025, que será este sábado, ya se puede decir que Brasil es inalcanzable para sus escoltas y en la jornada sabatina se conocerá el saldo final de metales que llevarán los del país vecino.

Los atletas brasileños conquistaron más medallas de oro (69) y plata (49) que los demás países, e iguala en bronce con México (54).

En la tabla general, le sigue EE.UU. que repuntó bastante en este tramo final, con 54 doradas, 42 plateadas y 44 bronceadas, para un total de 140 metales.

Completa el podio Colombia con 46, 27 y 39, para un total de 112 medallas. México ha obtenido más medallas que Colombia (125), pero con menos oro, está en cuarta posición.

Paraguay está en el 14° lugar, con 21 preseas.