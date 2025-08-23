Premium de futsal FIFA: Cerro Porteño cerca de su décima estrella

En esta instancia hay diferencia de goles para definir el título, por lo que un empate ya catalpultará al Ciclón a su décima estrella en la principal categoría del futsal FIFA de nuestro país.

Los “educadores”, que fueron los mejores en las etapas previas, deben ganar por lo menos por una diferencia de 2 goles para forzar la definición desde el punto penal, y por 3 o mas para gritar su primer título.

En cuanto al partido de ayer, disputado en el escenario de moda, el polideportivo de la Cooperativa Capiatá, Afemec inició en forma ideal, rompiendo las redes de sus rivales ya a los 4’25” por intermedio de Gonzalo Agüero. Marco Solís hacía soñar a los albirrojos con un buen resultado, al poner el 2-0 parcial, a los 11’17.

No duró mucho la alegría lambareña, pues 2’ mas tarde el legendario Enmanuel Ayala descontaba poniendo 2-1.

Apenas iniciada la complementaria, al minuto, de nuevo Yiyi Ayala convirtió para la paridad 2-2 de penal. Emerson Méndez marcó el 3-2 a los 11’50 y Diego Poggi puso las cosas en su lugar, con el 4-2 final.