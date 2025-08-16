Polideportivo

Liga Premium de futsal FIFA: Afemec y Cerro con ventaja en la vuelta

Este sábado surgirán los finalistas de la Liga Premium de Futsal FIFA, donde llegan con ventaja Afemec y Cerro Porteño, sobre San Cristóbal y Olimpia, respectivamente.

Por ABC Color
15 de agosto de 2025 - 23:18
Olimpia y Cerro Porteño jugarán hoy por el pase a las semifinales Premium.
Olimpia y Cerro Porteño jugarán hoy por el pase a las semifinales Premium.

“Educadores” y “santos” abrirán la doble programación del futsal, en el polideportivo de la Cooperativa Capiatá, al mediodía sabatino. Luego, desde las 15:00, tendrán su duelo clásico franjeados y azulgranas.

Lea mas: Surgirán los finalistas

En cuanto a los juegos de ida, Afemec sacó ventaja a San Cristóbal, imponiéndose por 4 a 2.

Por su parte, “el dueño del futsal” se impuso por la mínima diferencia, 1-0, a los olimpistas. En esta instancia hay goles de diferencia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Cerro Porteño ganó los títulos absolutos Premium desde la creación de la liga, en 2015, ostentando 9 cetros. Solo resignó torneos contra Sport Colonial (Apertura 2021) y Olimpia (Clausura 2022 y 2023).

Enlace copiado