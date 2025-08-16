Liga Premium de futsal FIFA: Afemec y Cerro con ventaja en la vuelta

“Educadores” y “santos” abrirán la doble programación del futsal, en el polideportivo de la Cooperativa Capiatá, al mediodía sabatino. Luego, desde las 15:00, tendrán su duelo clásico franjeados y azulgranas.

En cuanto a los juegos de ida, Afemec sacó ventaja a San Cristóbal, imponiéndose por 4 a 2.

Por su parte, “el dueño del futsal” se impuso por la mínima diferencia, 1-0, a los olimpistas. En esta instancia hay goles de diferencia.

Cerro Porteño ganó los títulos absolutos Premium desde la creación de la liga, en 2015, ostentando 9 cetros. Solo resignó torneos contra Sport Colonial (Apertura 2021) y Olimpia (Clausura 2022 y 2023).