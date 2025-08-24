Liga de Básquetbol: Se inicia el Clausura con nueve clubes

La fecha 1 del evento contempla cuatro juegos de baloncesto, en distintos escenarios.

El campeón, Olimpia Kings, recibirá a San Alfonzo de Minga Guazú, en el polideportivo de las Fuerzas Armadas, desde las 20:00.

En el mismo horario, el vicecampeón, Deportivo San José, abre las puertas del León Coundou para enfrentar al Deportivo Campoalto.

Este lunes también habrá otros dos juegos, pero a partir de las 20:30.

Colonias Gold jugará contra el Deportivo Amambay de Pedro Juan Caballero en el Estadio Ka’a Poty.

Finalmente, Félix Pérez Cardozo enfrentará al Club Atlético Ciudad Nueva, flamante campeón de la Copa Comuneros, en el estadio “Efigenio González”.

Tiene fecha libre el Sportivo Luqueño.

Liga de Desarrollo Femenina

Las chicas U21 entraron en la fase cuadrangular semifinal, con la victoria de Olimpia y Deportivo San José. En los encuentros del viernes, las franjeadas batieron 66-49 a Sol de América, y las “santas”, por 48-43 a Félix Pérez Cardozo.

En la segunda fecha se enfrentan Félix Pérez vs. Olimpia Queens y Sol de América vs. San José.