Baloncesto: Favoritos al día

Los Kings estrenaron su título del Apertura de baloncesto imponiéndose por buen margen a San Alfonzo de Minga Guazú, por el score de 111-82. Los parciales fueron de 21-9, 29-31, 30-18, 31-24.
El vicecampeón, el “santo”, arrancó en la segunda mitad para vencer 93-60 al Deportivo Campoalto, con parciales de 20-20, 14-15, 23-11, 36-14.
Otro de los Top 3, los Gold, derrotó al Club Deportivo Amambay, que le peleó palmo a palmo a los colonos para caer 83-67. Los chicos fueron de 16-16, 18-14, 19-17 y 30-20.
Finalmente, Félix Pérez Cardozo no tuvo problemas con el Club Atlético Ciudad Nueva para conseguir la victoria por 78-53. Los parciales fueron de 24-10, 21-19, 17-11, 16-13.
Tuvo fecha libre el Sportivo Luqueño.
* Próxima fecha. La segunda fecha será este jueves, con estos partidos: Atlético Ciudad Nueva vs. Colonias Gold, Campoalto vs. Olimpia Kings, San Alfonzo vs. Sportivo Luqueño y San José vs. Amambay.