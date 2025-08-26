Polideportivo

Turf: Muy Tremendo, en la principal

El pingo del stud Kika Muy Tremendo se impuso en suelta de 5ª categoría, la principal de las carreras domingueras en el hipódromo de Asunción.

Por ABC Color
26 de agosto de 2025 - 22:46
Muy Tremendo se impuso en la principal suelta del domingo.
El caballo recorrió el kilómetro en 1’02”68 en el turf, exigido por Leonardo Giménez.

Al romperse el fuego ganó El Despampanante, de la caballeriza De la Popular, guiado por Juan Figueredo, recorriendo los 1.200 metros en 1’11”40.

A continuación, Bandido, del stud 7 de Septiembre, llegó a la meta con la fusta de Marco Meza, en 1’10”02 para las 11 cuadras.

Nadal, del 22 de Septiembre, le dio el doblete a Leo Giménez. El tenista llegó con un registro de 1’03”67 para los 1.000 metros.

Gurkha le llevo doblete a Kika, de la mano de César Mora. Ninja, del stud Don Gustavo, hizo el “bis” y bajó el telón, de la mano de Marco Rivas, en 1’23”36, para los 1.300 metros de carrera.

