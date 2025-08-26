Turf: Muy Tremendo, en la principal

El caballo recorrió el kilómetro en 1’02”68 en el turf, exigido por Leonardo Giménez.
Lea mas: El Pintón se vistió de gala en la principal
Al romperse el fuego ganó El Despampanante, de la caballeriza De la Popular, guiado por Juan Figueredo, recorriendo los 1.200 metros en 1’11”40.
A continuación, Bandido, del stud 7 de Septiembre, llegó a la meta con la fusta de Marco Meza, en 1’10”02 para las 11 cuadras.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Nadal, del 22 de Septiembre, le dio el doblete a Leo Giménez. El tenista llegó con un registro de 1’03”67 para los 1.000 metros.
Gurkha le llevo doblete a Kika, de la mano de César Mora. Ninja, del stud Don Gustavo, hizo el “bis” y bajó el telón, de la mano de Marco Rivas, en 1’23”36, para los 1.300 metros de carrera.