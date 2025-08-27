Argentinos Etcheverry y Comesaña se despiden del US Open en segunda ronda

Los tenistas argentinos Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña cayeron este miércoles en sus cruces de segunda ronda del Abierto de Estados Unidos, dejando a Francisco Cerúndolo como la última raqueta albiceleste en pie. Etcheverry, número 59 de la ATP, no logró sorprender al checo Jiri Lehecka (21) en un duelo en el que fue de más a menos.