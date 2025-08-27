Baloncesto: Completan la segunda fecha con tres partidos

Este jueves, a las 20:30, el campeón vigente del básquetbol Olimpia Kings irá a la casa del Deportivo Campoalto, el polideportivo del Comando Logístico.
En el mismo horario, San Alfonzo de Minga Guazú oficiará de local en el polideportivo municipal de San Lorenzo, para enfrentar a Sportivo Luqueño.
Finalmente, el Club Atlético Ciudad Nueva recibirá en “La Catedral” a Colonias Gold, desde las 20:00.
Tiene fecha libre Félix Pérez Cardozo.
En la primera fecha consiguieron el triunfo Olimpia Kings, Deportivo San José, Colonias Gold y Félix Pérez Cardozo.
* Próxima fecha. Rápidamente, el sábado ya se jugará la Fecha 3: Amambay vs. Olimpia Kings, San José vs. Ciudad Nueva, Luqueño vs. Campoalto y Félix Pérez vs. Colonias Gold.