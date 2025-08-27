Polideportivo

Baloncesto: Completan la segunda fecha con tres partidos

Tres cotejos se disputarán en la noche del jueves, para completar la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga Nacional Masculina de Básquetbol. El miércoles empezó la ronda con el juego Deportivo San José vs. Atlético Amambay.

27 de agosto de 2025 - 20:42
Félix Pérez derrotó a Ciudad Nueva en la primera fecha.
Este jueves, a las 20:30, el campeón vigente del básquetbol Olimpia Kings irá a la casa del Deportivo Campoalto, el polideportivo del Comando Logístico.

En el mismo horario, San Alfonzo de Minga Guazú oficiará de local en el polideportivo municipal de San Lorenzo, para enfrentar a Sportivo Luqueño.

Finalmente, el Club Atlético Ciudad Nueva recibirá en “La Catedral” a Colonias Gold, desde las 20:00.

Tiene fecha libre Félix Pérez Cardozo.

En la primera fecha consiguieron el triunfo Olimpia Kings, Deportivo San José, Colonias Gold y Félix Pérez Cardozo.

* Próxima fecha. Rápidamente, el sábado ya se jugará la Fecha 3: Amambay vs. Olimpia Kings, San José vs. Ciudad Nueva, Luqueño vs. Campoalto y Félix Pérez vs. Colonias Gold.

