Carlos Soria vuelve al Himalaya a sus 86 años con el sueño de coronar el Manaslu

"Carlos llegará a Nepal este viernes", adelantó a EFE Mingma Sherpa, el presidente de la agencia Seven Summit Treks, que organiza la expedición. "Después irá al campamento base del Everest para aclimatar", añadió.

A sus 86 años, "cuando a la mayoría de la gente le cuesta mantenerse erguida, su determinación es extraordinaria. Es un alpinista de otro nivel", dice Sherpa.

Será su primer intento serio en el Himalaya en casi dos años, tras la lesión sufrida en 2023 durante un intento al Dhaulagiri, cuando un sherpa cayó accidentalmente sobre él y le provocó una fractura de tibia.

Tras aquel accidente, Soria reconoció a EFE que estaba "contento por estar vivo" y explicó que había pasado ocho meses de recuperación en su casa de Moralzarzal, en Madrid, con varias operaciones para reparar la pierna. "No puedo descansar, voy a seguir siendo un alpinista", afirmó entonces.

Si logra coronar el Manaslu, Soria se convertirá en la persona de mayor edad en ascender un ochomil, superando el récord que ahora sustenta el japonés Yuichiro Miura, que alcanzó el Everest con 80.

"Pero será muy difícil", advirtió Sherpa. Su intento de llegar a la cumbre está programado para el 26 de septiembre.

La expedición también tendrá un fuerte valor simbólico. El 26 de abril de 1975, Gerardo Blázquez y Jerónimo López alcanzaron la cima del Manaslu en la que fue la primera ascensión española a un ochomil. Soria formaba parte de aquella expedición, aunque solo llegó hasta los 7.000 metros.

Hasta el momento, el alpinista ha ascendido 12 de los 14 ochomiles. Solo le faltan el Dhaulagiri, en Nepal, y el Shisha Pangma, en el Tíbet.

El Dhaulagiri ha sido su gran asignatura pendiente. Desde 1998 ha intentado la montaña en 15 ocasiones sin éxito. En 2021 tuvo que abandonar en dos intentos, uno por la pandemia y otro por problemas de rodilla.

"Si Carlos triunfa en el Manaslu, aunque las probabilidades están en su contra, intentará de nuevo el Dhaulagiri (...) Pero si fracasa, podría marcar el fin de su carrera como montañero", dijo Sherpa.

Soria es el único alpinista que ha escalado diez ochomiles después de cumplir 60 años. Entre sus marcas figuran el K2, que ascendió con 65 años; el Broad Peak, a los 68; el Makalu, a los 69; el Gasherbrum I, a los 70; el Manaslu, a los 71; el Kangchenjunga, a los 75; y el Annapurna, a los 77.

"A su edad, cuando muchos no pueden ni caminar erguidos, su determinación es extraordinaria. Ahora, mientras vuelve a poner la mira en Manaslu, el mundo de la escalada observa para ver si el octogenario superará aún más los límites de la resistencia humana", concluyó Mingma Sherpa.