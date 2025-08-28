El uruguayo Guillermo Almada asegura que el fichaje de Mathis Lachuer está "muy cercano"

Aunque el equipo ha sumado seis puntos en las dos primeras jornadas en LaLiga Hypermotion (Segunda División del fútbol español), el técnico tiene claro que "aún hay mucho por mejorar, por seguir reafirmando lo positivo y por contar con una plantilla algo más larga, que permita afrontar una temporada tan larga y complicada".

Según señaló, tras la última victoria ante Castellón, la semana dejó buenas sensaciones, "por la disposición de los jugadores y su buen trabajo, que les permitirá apoyarse y tener mejor rendimiento colectivo e individual", pero lo logrado ya queda atrás y ahora hay que estar centrados en el Córdoba, su próximo rival.

Advirtió de que el cuadro andaluz "está teniendo un buen rendimiento, con propuestas valientes, buenos jugadores, que van a generar dificultades" y que su realidad "no refleja el buen juego que han realizado en este inicio de curso".

"Tenemos que tener la misma entrega, pelear con lo nuestro y elevar el volumen de juego futbolístico si queremos ganar. Me preocupa que nosotros estemos activos, que busquemos el partido, disfrutemos del juego y no se escape ningún detalle, porque el Córdoba tiene jugadores ofensivos muy desequilibrantes", analizó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El técnico uruguayo es consciente de que el comienzo del Real Valladolid ha sido muy positivo, pero los seis puntos obtenidos se han trabajado mucho, ya que se han encontrado "una oposición férrea de los rivales", que sus jugadores han sorteado bien, y que la liga es "muy larga" y "hay mucha paridad entre todos los equipos".

Con vistas a la cita de este sábado, podrá contar ya con Ponceau, que ha sido inscrito en LaLiga, y será una buena opción si en algún momento del encuentro le precisan, pero no podrá incluir a Marcos André ni a Nikitscher, que siguen recuperándose de sus dolencias.

El que parece fijo en su esquema es Juric, al que considera "un jugador ejemplar en los entrenamientos, que predica con el ejemplo y está ofreciendo un rendimiento muy elevado en el andamiaje colectivo y liderando al equipo"; de ahí que sea "muy importante" para todos, resumió.