Interpueblos Cantabria solicita la expulsión del Israel Premier Tech de la Vuelta a España

Interpueblos también pide, a través de un comunicado, que en el caso de que finalmente este equipo ciclista participe en las etapas del 4 y 5 de septiembre, las instituciones muestren su rechazo de manera oficial y pública a la presencia del equipo.

Asimismo, el comité solicita a los representantes públicos que, si Israel Premier Tech participa, las instituciones de Cantabria no participen en los actos oficiales o protocolarios que se celebren con motivo del citado evento.

Para Interpueblos, "ante lo deplorable de la participación del citado equipo ciclista en una competición deportiva financiada con recursos públicos, nuestras administraciones públicas no deberían permanecer impasibles.

Según el comité, la participación del Israel Premier Tech en la Vuelta "consiste en una operación de propaganda 'sportswashing' por parte del Estado de Israel". "Este equipo lleva el nombre oficial del Estado de Israel y como es público y notorio está financiado por instituciones vinculadas al sionismo", denuncia.

