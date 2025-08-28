La India se postula a los Juegos de 2030 como un ensayo para los Olímpicos de 2036

La ciudad elegida se encuentra en el estado occidental de Gujarat, considerado el bastión político de Modi, quien lo gobernó por más de una década.

La justificación oficial de la candidatura se centra en la moderna infraestructura de la ciudad, cuyo emblema es el Estadio Narendra Modi, uno de los más grandes del mundo, sede de la final del Mundial de Críquet de 2023 y bautizado así en honor al líder nacionalista indio.

La misma urbe es la principal opción de la nación para la candidatura a los Juegos Olímpicos de 2036.

Los Juegos de la Commonwealth son un evento multideportivo que se celebra cada cuatro años y reúne a atletas de 72 países y territorios que integran la Mancomunidad de Naciones, en su mayoría antiguas colonias británicas.

La cita implica también la llegada de miles de entrenadores, oficiales técnicos, turistas y medios de comunicación.

El Ejecutivo indio autorizó las garantías financieras y logísticas necesarias para la candidatura que, de concretarse, serviría a la India de escaparate global. Según el comunicado del Gobierno, es "una oportunidad para beneficiar a las empresas locales, generar ingresos y abrir el país al mundo".

Esta postulación para 2030 se alinea directamente con la ambición del país de albergar los Juegos Olímpicos de 2036, con Ahmedabad también como su principal opción. Este doble objetivo busca consolidar a la India de manera definitiva como una potencia deportiva y organizativa en el escenario mundial.