Pellizzari, nuevo maillot blanco:"Un día muy emotivo"

"Fue un día muy duro. Cuando vi que Ayuso estaba perdiendo tiempo, pensé en el maillot. Hoy es un día muy emotivo para mí. Espero conservarlo mucho tiempo. No sé qué le pasó con Ayuso, pero no me lo esperaba", explicó el sexto clasificado en el Giro de Italia.

Contento con el maillot blanco, el italiano admitió que el maillot rojo también sería "muy importante" para el Red Bull Bora.

"Ayer pudimos ganar la crono por equipos, pero no ganamos. Nos alegramos de que Sobrero no tuviera nada importante tras su accidente. Hoy sufrió mucho, pero sigue con nosotros. Estábamos contentos y orgullosos del resultado".

" El maillot rojo es muy importante aquí, pero ahora tengo el maillot blanco, así que estoy contento y ya veremos qué pasa mañana", concluyó.

