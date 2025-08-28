Polideportivo

Pesca Deportiva: Las 8 horas de Santa Rosa

Nuevamente llegó el turno de “Las 8 horas de Santa Rosa”, concurso internacional de pesca deportiva que se realiza cada año.

Los responsables del evento y las copas para los mejores.
Organiza este concurso la Asociación Paraguaya de Caza y Pesca (APCP) y se desarrollará este sábado a partir de las 9:00, y el cierre se prevé para las 17:00.

Actividades previstas

El programa contempla actividades desde este viernes, a partir de las 21:00, cuando se realizará la tradicional recepción de invitados provenientes del exterior e interior del país, en la terraza superior.

Este sábado, a las 6:00 será el desayuno, a las 7:00 se realizará la fiscalización de las embarcaciones.

El inicio del certamen será a las 9:00, extendiéndose por 8 horas.

A las 19:00 se publicarán los resultados provisorios y media hora mas tarde los definitivos.

Se harán sorteos varios, la cena y premiación. Al culminar estos eventos se despedirá a las delegaciones.

