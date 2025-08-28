Pesca Deportiva: Las 8 horas de Santa Rosa

Organiza este concurso la Asociación Paraguaya de Caza y Pesca (APCP) y se desarrollará este sábado a partir de las 9:00, y el cierre se prevé para las 17:00.
Actividades previstas
El programa contempla actividades desde este viernes, a partir de las 21:00, cuando se realizará la tradicional recepción de invitados provenientes del exterior e interior del país, en la terraza superior.
Este sábado, a las 6:00 será el desayuno, a las 7:00 se realizará la fiscalización de las embarcaciones.
El inicio del certamen será a las 9:00, extendiéndose por 8 horas.
A las 19:00 se publicarán los resultados provisorios y media hora mas tarde los definitivos.
Se harán sorteos varios, la cena y premiación. Al culminar estos eventos se despedirá a las delegaciones.