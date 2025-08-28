Swiatek sufre ante Lamens, pero avanza en Nueva York

La polaca Iga Swiatek, número dos del ranking mundial, tuvo que sufrir este jueves para doblegar a la neerlandesa Suzan Lamens, número 66, pero consiguió el billete para la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos con una victoria por 6-1, 4-6 y 6-4.