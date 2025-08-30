Parsons buscará en los Packers poner su nombre junto al de leyendas como Reggie White

"Reggie es uno de los más grandes de todos los tiempos, pero creo que puedo hacer cualquier cosa que me proponga. Cuando llegué y miré ese muro de leyendas y vi los nombres de Brett Favre, de Reggie, vi a todas esas leyendas y pensé: 'Tengo que estar ahí'", señaló el defensivo en su presentación.

El pasado martes Parsons fue cambiado de manera sorpresiva de los Dallas Cowboys a los Packers, equipo en el que ganará 188 millones de dólares por cuatro años, que lo convirtieron en el jugador no pasador mejor pagado en la historia de la NFL.

Parsons es considerado como uno de los más destacados jugadores de la liga.

Con apenas 26 años, en sus cuatro temporadas en la NFL siempre ha acumulado 12 o más capturas de mariscal de campo, un ritmo que de mantener podría convertirlo en un ídolo como fue Reggie White, quien con Packers sumó 68.5 capturas y 198 en su carrera.

"Veo las estadísticas de Reggie y es impresionante, es un tipo increíble. Acabo de aprender más de él, sobre cómo llegó aquí para ayudarlos a salir campeones. Ahora yo empezaré a buscar mi momento y sé que voy a aprovecharlo y potenciarlo para ganar", puntualizó.

Parsons se refirió a la carrera de Reggie White, quien estuvo en los Packers entre 1993 y 1998, tiempo en el que fue parte fundamental en la defensiva para ganar el Super Bowl XXXI, en un equipo que era liderado por el pasador Brett Favre.

Parsons arribó a la NFL reclutado en la primera ronda del Draft 2021 por Dallas Cowboys, equipo en el que en cuatro temporadas acumuló 52.5 capturas.

Es uno de los tres defensores en la historia en llegar al Pro Bowl en cada una de sus primeras cuatro campañas, junto a los ya retirados Aaron Donald y Patrick Peterson, ambos futuros miembros del Salón de la Fama.

A diferencia del 11 que portaba en Cowboys, en los Green Bay Packers, Parsons utilizará el número 1, será el primer jugador del equipo en usar este dígito desde Curly Lambeau en 1925 y 1926.