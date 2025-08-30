Polideportivo

Turf: Lindos premios especiales en el óvalo asunceno

Desde las 15:15 del domingo se anuncian algunos las sueltas en el hipódromo de Asunción, con un par de premios especiales en la Reunión N° 20 del Jockey Club del Paraguay.

Por ABC Color
30 de agosto de 2025 - 20:06
Hay dos premios especiales en la jornada burrera de hoy.
Entre las carreras turfísticas principales se disputará el Premio Especial Policía Nacional sobre 1.300 metros, con los pingos: Arielo, Black Fax, El Patrón, Sanguinario, American Phone y Sweet Prince.

También se correrá el Premio Bicentenario de la Independencia de la República Oriental del Uruguay, sobre 8 cuadras: Grand Giuletta, What At Knock, Poty, Magic Queen, Joya Gloriosa, Coronada Star, Petunia y Joya Secreta.

* Las demás locales. Las otras cuatro sueltas que se correrán en el hipódromo asunceno, son:

Primera carrera - 1.100 metros: Black Explicit, Fantasma, Triunfo, Kuarajhy y El Despampantante;

Segunda - 1.100 metros: Amiguita, American Honey, Espléndida, Endiosada, Secretísima Virtual y La Placentera;

Cuarta - 1.000 metros: Bandido, Trago Fuerte, El Corcel, Sobrio, Efectivo y New Corleone;

Octava carrera - 1.200 metros: Love Gun, Paint Runner, Houdini, As de Oro, Café Fuerte, Eleven Reporter y Escudo.

Completarán la cartelera hípica las dos simulcasting de relleno, desde hipódromos estadounidenses, en tercer y séptimo turno.

* Pozos garantizados. En cuanto a los pozos garantizados mas suculentos, resaltan el pick-5 con G. 10.000.000, la triple grande con G. 20.000.000 y el duplo final con G. 5.000.000.

