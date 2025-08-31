El mexicano Durán impulsa tres carreras con jonrón dentro del campo

Jarren Durán conectó un jonrón dentro del parque y remolcó tres carreras para encabezar la victoria de los Medias Rojas sobre los Piratas.

El venezolano Carlos Narváez anotó una y Ceddanne Rafaela remolcó una carrera, mientras el cubano Aroldis Chapman lanzó la novena sin libertades para acreditarse el salvamento.

El dominicano Alexander Canario pegó un vuelacercas por los Piratas.

El dominicano José Soriano permitió apenas un imparable en siete entradas de labor, en las que ponchó a ocho bateadores, para llevar a los Angelinos a un triunfo ante los Astros.

El venezolano Oswald Peraza pegó un jonrón y Kenley Jansen lanzó la novena en blanco para llevarse el salvamento.

Por los Astros, el cubano Yordan Álvarez y el mexicano Ramón Urías pegaron un indiscutible cada uno.

El dominicano Sandy Alcántara permitió una anotación en siete entradas, con seis ponches, y su compatriota Agustín Ramírez pegó un jonrón de dos carreras para que los Marlins vencieran a los Mets.

Los dominicanos Otto López y Heriberto Hernández tuvieron una remolcada cada uno y el venezolano Javier Sanoja anotó en una ocasión por los Marlins.

El cubano Randy Arozarena conectó un jonrón de dos carreras y el dominicano Julio Rodríguez produjo dos para que los Marineros derrotaran a los Guardianes.

El mexicano Andrés Muñoz ponchó a dos bateadores en una entrada sobre el montículo y logró el salvamento para Seattle.

El dominicano Rafael Devers disparó un cuadrangular, anotó e impulsó dos carreras, el puertorriqueño Heliot Ramos anotó dos y produjo una para respaldar a Justin Verlander, quien ponchó a 10 en cinco entradas en el triunfo de los Gigantes sobre los Orioles.

El dominicano Willy Adames y el venezolano Luis Matos anotaron e impulsaron una carrera cada uno por los ganadores.

El cubano Yennier Cano lanzó 1.1 episodios en blanco por los Orioles.

Tarik Skubal completó siete entradas en blanco y el venezolano Gleyber Torres remolcó una carrera para guiar a los Tigres a vencer por blanqueada a los Reales.

El dominicano Rafael Montero tiró un capítulo en blanco por los Tigres.

El venezolano Maikel García pegó dos imparables por los Reales.

El venezolano Martín Pérez lanzó seis entradas de dos carreras y siete ponches, y su compatriota Lenyn Sosa pegó un jonrón para romper el empate en el octavo acto y de esta manera los Medias Blancas superaron a los Yanquis.

El dominicano Luis Gil permitió dos anotaciones en 5.1 capítulos, con siete ponches y Aaron Judge bateó jonrón para alcanzar a Yogi Berra en el listado de jonrones con los Yanquis, ambos con 358.