El sudafricano Lawrence gana por segunda vez el Masters Europeo

Ganador del torneo suizo en 2022, el jugador de Nelspruit, de 28 años, se reencontró con el triunfo casi dos años después de su victoria en Múnich al concluir con 258 golpes (-22) tras presentar una última tarjeta con 66.

A dos quedó el trío formado por el danés Rasmus Hojgaard, que formará parte del equipo europeo en la próxima Copa Ryder, el finlandés Sami Valimaki y el inglés Matt Wallace, que se quedó cerca de revalidar el título en el torneo.

Los ingleses Matt Fitzpatrick (261) y Richard Mansell (262) acabaron en la quinta y sexta plazas y el mejor español fue Ángel Ayora, que completó la mejor vuelta del fin de semana con 64 impactos para concluir octavo con 265.