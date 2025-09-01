El argentino Ortíz irá “día a día” en Colo Colo y promete ganar la Supercopa de Chile

“En lo personal iré día a día hablando con los jugadores, decirles cómo trabajo. Se nos viene dentro de una semana la Supercopa que hay que ganarla, soy de la idea de que los clásicos se ganan y me mentalizo en eso”, afirmó Ortíz en conferencia de prensa.

El actual campeón chileno ha tenido una penosa campaña en el año de su centenario, y su último objetivo es conseguir clasificar a una copa internacional en la próxima temporada, pues está ubicado en el octavo lugar en la liga, además de aspirar a quedarse con el título de la Supercopa.

“No es una presión, pero si es la realidad y no la voy a esquivar. Nos prepararemos, un clásico no importa cómo se juegue, sino que hay que ganarlo”, remarcó.

El partido que enfrenta a los albos como campeones de la liga en 2024, y la U de Chile, campeones de la Copa Chile del año pasado, debió jugarse en enero pasado y quedó postergado por amenazas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ortíz, de 47 años, se encontraba libre tras ser cesado del Santos Laguna mexicano en mayo pasado, debido a malos resultados tras dejar un registro de 14 derrotas en 17 partidos dirigidos.

El argentino también dirigió al Sol de América y Sportivo Luqueño en el fútbol paraguayo y en la Liga MX al América y Monterrey, clubes en los que no ha conseguido títulos.

Sobre su récord como técnico, dijo que “no es algo que corre en mi cabeza, yo trabajo, es algo que se va a dar”, en referencia a los trofeos.

“La carrera de un entrenador tiene altos y bajos, en Santos Laguna he aprendido en esa secuencia de errores que tuve, y con mi cuerpo técnico tenemos la necesidad de seguir creciendo”, añadió.

Ante la situación que atraviesa el ‘Cacique’, Ortíz dijo que solo “pienso en mañana, no me pongo metas de acá a un mes o un año, pero si les voy a pedir que hay que repetir el resultado del domingo”, aludiendo al triunfo por 1-0 ante los azules por la fecha 22 de la liga.

El entrenador reafirmó que Colo Colo debe “jugar como un equipo grande” y dijo sentirse “un afortunado de poder dirigir a Arturo (Vidal), tener un jugador de esa magnitud y sacarle toda su experiencia”.

“La idea de juego mía es ser protagonista donde vayamos a jugar, somos un equipo grande y tenemos que proponer, es un riesgo, pero voy a salir a ganar en todas las canchas”, comentó.

También se refirió al desempeño del mediocampista argentino Claudio Aquino, quien llegó a Chile como el mejor jugador de la liga argentina luego de ser campeón con Vélez Sarsfield, pero que en el equipo albo no ha rendido igual.

“Sé de las condiciones que tiene Claudio, sé que esperaban un poco más de él, pero tiene sus virtudes de buen jugador y trataré de explotárselas al máximo. Ojalá pueda captar rápido mi mensaje”, cerró.

Ortíz tendrá tiempo después de la Supercopa para trabajar con el equipo porque la liga chilena entrará en un receso por el desarrollo del Mundial Sub-20, del cual el país austral es anfitrión y que iniciará el 27 de septiembre hasta el 19 de octubre.