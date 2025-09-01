El defensa uruguayo 'Facu' González llega cedido por la Juventus al Racing de Santander

Facundo González Molino nació en Montevideo (Uruguay) el 6 de junio de 2003 y su primer contacto con el fútbol español fue en las categorías inferiores del Real Club Deportivo Espanyol antes de formar parte de la base del Valencia CF, con cuyo filial disputó 20 encuentros en Segunda B y 17 en Segunda Federación entre 2020 y 2023.

En 2023 el futbolista uruguayo realizó la pretemporada con el primer equipo 'che' antes de ser traspasado a la Juventus italiana, con la que ha renovado su contrato antes de cederle al Racing.

'Facu' González actúa de central, mide 1,93, pesa 78 kilos y en su primer año en italia jugó a préstamo en la AC Sampdoria, con la que actuó en 30 partidos.

El curso pasado militó en el Feyenoord holandés, donde disputó seis encuentros.

El zaguero, que ha sido ya convocado con la selección absoluta de Uruguay, se proclamó en 2023 campeón del Mundo Sub-20 con el combinado nacional de su país, cuya camiseta defendió en 40 ocasiones.