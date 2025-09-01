El Racing de Santander cierra el fichaje del colombiano Gustavo Puerta

Puerta se ha comprometido con el conjunto cántabro para las próximas cuatro temporadas, hasta el 30 junio de 2029.

El centrocampista cafetero, de 22 años e internacional con su país, es una importante apuesta del Racing de Santander, que ha confiado en la calidad y talento del joven pivote para desembolsar una importante cantidad por su traspaso, algo muy poco habitual en los últimos mercados de fichajes del club santanderino.

Gustavo Adolfo Puerta Molano nació en La Victoria (Valle del Cauca, Colombia) el 23 de julio de 2003 y comenzó su carrera profesional en el Bogotá CF, con el que jugó 30 encuentros antes de ser traspasado, en 2023, al Bayer Leverkusen.

Se proclamó campeón de la Bundesliga, en la que participó en siete partidos, y de la Copa de Alemania, a la par que disputó tres choques de la Liga Europa en el equipo dirigido por Xabi Alonso, actual entrenador del Real Madrid.

Además, Puerta ha disputado 33 encuentros con la selección de Colombia Sub-20 y ha sido convocado, en cuatro ocasiones, con su combinado nacional absoluto.