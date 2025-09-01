La fuga buscará el éxito camino de Larra Belagua

La décima etapa llevará a los supervivientes desde la ribera del Ebro hasta el Pirineo navarro en un tránsito de sur a norte en el que se completará un recorrido de 175,3 kilómetros entre Senda Viva y Larra Belagua.

El itinerario irá ganando metros de altura desde el inicio para llegar a la parte final en la que como entrante a la subida a Belagua se ascenderá un puerto de tercera, el alto de las Coronas. Si alguno no ha recuperado en el día de descanso podría pasarle factura.

La jornada no se presenta propicia para que pasen grandes cosas entre los aspirantes a la general, salvo saber si el líder Torstein Traeen (Bahrain-Victorius) termina descabalgado o todavía aguanta un día más. Lo acontecido en la subida a Valdezcaray el domingo, con el brutal e inesperado ataque de Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), hará que nadie esté tranquilo hasta que se cruce la meta.

La cima navarra se estrenó en 2023 y en ella se impuso el belga Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step). Llegó a la Vuelta dispuesto a defender su triunfo en la general la edición previa, pero se hundió camino del Tourmalet en la decimotercera etapa y su respuesta al día siguiente fue una jornada épica en Belagua que culminó con victoria.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El director técnico de la Vuelta, Fernando Escartín, resalta que es una etapa "sinuosa siempre picando hacia arriba" en la que "la subida final que decidirá el vencedor de la etapa".

- Etapa 10: Senda Viva - Larra Belagua, 175,3 km

. Salida neutralizada: 12.55 horas (10.55 GMT)

Alto de las Coronas (3ª), 127,7 km. Ascenso 8,3 km al 4,4 %.

Puerto de Belagua (1ª), 175,3 km. Ascenso 9,4 km al 6,3 %. Pendiente máx. 10 %.