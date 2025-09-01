Mercado de fichajes: Sudamericanos en LaLiga

El club vasco no pudo inscribir a Aymeric Laporte, del Al Nassr saudí, en este cierre de mercado, pero será jugador de Ernesto Valverde una vez que finalice una revisión de la RFEF, que según informó LaLiga puede demorarse unos días.

Nico González llegó procedente del Juventus por una cesión hasta el final de la temporada, con opción obligatoria de compra de 32 millones de euros para el Atlético de Madrid. Antony fichó por cinco temporadas y el Betis pagará unos 25 millones de euros al Manchester United. Otra incorporación verdiblanca fue la de la cesión del marroquí Sofian Amrabat procedente del Fenerbache, oficializada a menos de una hora del cierre.

En Barcelona llegó la inscripción en última instancia de Marc Bernal, mientras que la salida de Fermín López al Chelsea no llegó a producirse, al igual que la de Marc Casadó.

Los que sí salieron del Barcelona fueron Jan Virgili (Mallorca) y Héctor Fort (Elche), este último pendiente del visado necesario para inscribirse en el primer equipo ilicitano.

La Real Sociedad, que perdió a su ‘faro’ Martín Zubimendi (Arsenal), pudo incorporar a falta de cuatro horas para el cierre a Carlos Soler procedente del PSG.