Turf: Juan Figueredo y el stud 8 Años descollaron

Sweet Prince se impuso en el premio “Policía Nacional” sobre 1.300 metros, en 1’22”36, con la monta del experimentado Juan Figueredo en su lomo, en una de las sueltas del turf.

Por su parte, en el premio “Independencia de la República Oriental del Uruguay”, la velocista Magic Queen ganó en 47”80 para los 800 metros, para el doblete del jockey Figueredo.

Gran racha de Figueredo

Al romperse en fuego se impuso el Despampanante, del stud De la Popular, con el que Figueredo iniciaba la fructífera jornada, sobre el kilómetro en 1’04”47.

El mismo “Juanchi” llevó al disco a American Honey, de los Bombines, en suelta sobre 1.100 metros, con un registro de 1’08”60.

El Corcel, del stud San Miguel, también le dijo “sí” a Figueredo en 1’02”75 para las 10 cuadras.

El laureado Figueredo, ganador de estadísticas y uno de los mejores pilotos que ha visto el Jockey Club en los últimos tiempos, consiguió llevar al “disco” los cinco dirigidos que tuvo en la reunión “burrera”, con 100% de efectividad. En la última carrera no tuvo monta.

Por ello el eximio jockey “le dejó” la última suelta a su colega César Mora, que se impuso con As de Oro, de la caballeriza Don Rubí, en 1’16”12 para 1.200 metros.