ITTF rechaza el recurso de Catar y valida la reelección de sueca Sörling como presidenta

La ITTF explicó que su tribunal ha ratificado el resultado de las elecciones celebradas en Doha, en las que Sörling fue reelegida en una votación muy ajustada (104-102) frente a Khalil al-Mohannadi, cuyos partidarios interrumpieron el desarrollo de la asamblea tras anunciarse dicho resultado.

El acto tuvo que ser suspendido sin completar el resto de votaciones previstas y algunos de los asistentes cuestionaron la validez del voto a distancia de los miembros que no participaron presencialmente en la votación.

"La decisión del Tribunal de la ITTF es el resultado de un extenso proceso legal iniciado cuando QTTA y el Sr. Al-Mohannadi presentaron sus apelaciones el 17 de junio de 2025, solicitando anular el resultado de la elección de la AGM y que el Sr. Al-Mohannadi fuera declarado presidente", indicó en un comunicado.

El organismo recordó que durante los últimos meses el Tribunal recibió documentación de las partes, que incluía un informe oficial sobre la votación en línea, con el recuento certificado de voto, y que el proceso culminó en una audiencia el 28 de agosto pasado, en la que todas las partes aceptaron la jurisdicción del Tribunal y confirmaron la independencia del panel de audiencia de tres miembros designados para resolver el caso.

La ITTF insistió en que su decisión es efectiva de forma inmediata, aunque puede ser recurrida ante el TAS, después de que la la QTTA y Khalil Al-Mohannadi hayan emitiero un comunicado en el que califican el fallo del Tribunal de la ITTF como una 'decisión procedimental' y sugieren que solo el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) tiene la autoridad e independencia para llevar a cabo una revisión exhaustiva" del asunto.

En las últimas horas la ITTF anunció inicio de un proceso de reforma constitucional, alineado con las celebraciones de su centenario en 2026, que se basará en los principios de transparencia, inclusividad, independencia, responsabilidad y preparación para el futuro y que será coordinado por su nuevo director de gobernanza, Andrés Constantin.