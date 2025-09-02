Polideportivo

Jay Vine:"Me hice el muerto al comienzo del puerto y luego ataqué"

Larra Belagua (Navarra, España), 2 sep (EFE).- El australiano Jay Vine (UAE) logró en la cima de Belagua su segunda triunfo de etapa -que definió como "dificilísimo" y tras hacerse "el muerto"- en la presente edición de la Vuelta a España y la cuarta para su equipo, merced a un ataque en el ascenso a Belagua donde superó al español Pablo Castrillo.

Por EFE
02 de septiembre de 2025 - 13:00
"Ganar es dificilísimo, y es una sensación increíble cuando ocurre. No creo que me acostumbre nunca a ganar, ¡es increíblemente difícil. Intentaba seguir a los grupos grandes de la escapada, pero creí que no era el día y dije: "Chicos, no va a pasar, mejor guarden para mañana", explicó en meta.

Sin embargo, el ciclista "aussie" entró en la "fuga de la fuga" y en el ascenso a Belagua jugó sus bazas con inteligencia y poderío físico.

"La subida final fue la parte más difícil. No quería arrastrar a todos en la subida, así que intenté hacerme el muerto en la parte baja y luego atacar. Me deshice de Pablo Castrillo y pude derribarlo. Luego solo tuve que apretar los dientes hasta el final", concluyó.

