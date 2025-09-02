Montana, leyenda de los 49ers, deja fuera a Mahomes en su top 3 de mejores 'quarterbacks'

"Probablemente habría incluido a Patrick si fuera más joven, pero hoy me gustan Josh Allen, Joe Burrow y Justin Herbert, son tres 'quarterbacks' con los que claro que te gustaría empezar una franquicia", afirmó el ganador de los Super Bowl XVI, XIX, XXIII y XXIV a través de Pat McAfee Show.

Montana, integrante del Salón de la Fama desde el año 2000, elogió las cualidades de Allen, mariscal de campo de los Buffalo Bills; Joe Burrow, de Cincinnati Bengals; y Justin Herbert, de Los Angeles Chargers, que puso por encima de Mahomes, a pesar de los tres trofeos Lombardi que ha ganado como líder de los Chiefs.

"Elegí a Josh porque es un tipo que me sorprendió la temporada pasada. Joe es otro 'quarterback' que me gusta mucho por su manera de ver el juego y aunque no lo crean me gusta la manera en que lo está llevando Herbert en los Chargers", explicó.

Montana, quien luego de pasar 14 años en los San Francisco 49ers, entre 1979 y 1992, terminó su carrera con los Chiefs (1993 y 1994) señaló que luego de estos tres pasadores elegiría a Jalen Hurts, 'quarterback' de los campeones Philadelphia Eagles.

"Simplemente me gustan estos tres, pero también me es atractivo el de Philadelphia Eagles, después de todo Jalen acaba de ganar un Super Bowl", subrayó.

El tres veces Jugador Más Valioso del Super Bowl y dos veces MVP de la temporada de la NFL dejó fuera de su selección de manera intencional a Brock Purdy, actual mariscal de campo de los 49ers, quien ha dicho es su favorito y el ideal para llevar a los gambusinos a otra disputa por el trofeo Lombardi.

Montana también habló de las ventajas con las que hoy cuentan los pasadores de la NFL por las reglas de protección que existen para no ser golpeados, algo que no ocurría cuando él jugaba.

"Me gustaba que me golpearan temprano para realmente estar alerta. No puedes entrar en ritmo de juego hasta que te cae encima un tipo de 136 kilos. Hoy no los golpean tanto, de haber sido así antes seguramente habríamos jugado para siempre", concluyó.