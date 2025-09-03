Cuatro púgiles españoles debutan en la primera jornada en Liverpool

El primer día de competición contará ya con una nutrida participación española y así la jiennense Marta López, que afronta su cuarto Mundial consecutiva, peleará en menos de 48 kilos con la eslovaca Nicole Durikova en los dieciseisavos de final y lo hará en la sesión de mañana en el ring B.

Mientras, y también por la mañana, Oier Ibarretxe, en menos de 65 kilos, buscará la victoria en su estreno contra Loris Idrizi, de Kosovo, al igual que Enrique Kakulov, en 60, contra el danés Muhamed El-Bayati.

Por su parte, Fran Martínez, en menos de 70 kilos, tendrá como rival a Yurii Zhakarieiev, de Ucrania.

La competición se desarrollará en dos rings, situados en el MS& Bank Arena, y en dos sesiones, 12.00 y 19.00 hora española.

Los púgiles Rafael Lozano y Enmanuel Reyes Pla, en menos de 55 kilos y 90, son cabezas de serie 3 y 2 del Mundial en sus respectivos pesajes.