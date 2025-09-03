Polideportivo

Djokovic desespera a Fritz y será el rival de Alcaraz en semifinales

El serbio Novak Djokovic, al límite de sus fuerzas, derrotó el martes bien tarde al estadounidense Taylor Fritz y avanzó a las semifinales del Abierto de Estados Unidos, donde se medirá con el español Carlos Alcaraz.

Por ABC Color
03 de septiembre de 2025 - 16:48
El serbio Novak Djokovic (38 años) vuelve a otra semifinal en el US Open.
Djokovic, ganador de 24 ‘Grand Slam’ y actual número 7 del mundo, se deshizo de Fritz (número 4) por 6-3, 7-5, 3-6 y 6-4 en 3 horas y 24 minutos. Con su clasificación el martes, Djokovic habrá jugado 53 semifinales de ‘Grand Slam’ en su carrera, las cuatro en este 2025.

Había 10 precedentes entre Djokovic y Fritz, todos ganados por el serbio. Fritz, que fue finalista en Nueva York en 2024 y que este martes contaba con el apoyo del público, entró al partido con la batalla mental perdida.

Djokovic marcó la diferencia en los momentos clave y dio un paso al frente cuando el partido lo pidió. Fritz hizo todo lo contrario: perdió sus 10 primeras pelotas de ‘break’, viendo como se le esfumaban una tras otra sus oportunidades.

