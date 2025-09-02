Fisicoculturismo: paraguaya Araceli Benítez sube al podio en Miami

Araceli Benítez, de destacada actuación a nivel nacional, se quedó con la medalla de bronce en el tercer escalón de la categoría Women Bikini-Fitness over 160 cm.

La polaca Kamila Mikos se llevó el oro y la hondureña María Mercedes Hernández se ubicó en el segundo lugar, con la plata.

Además de Araceli, también compitió la paraguaya Sheyla Rodríguez Chumpitaz, quien quedó en el cuarto lugar de la categoría Women Bikini-Fitness up to 160 cm.

Mr. Paraguay, el domingo

El domingo 7, desde las 10:00, en el teatro del Hotel Guaraní, se pondrá en marcha otra edición del Mr. and Mrs. Paraguay. El evento es clasificatorio al Sudamericano de Quito, Ecuador.

Las entradas en puerta tienen un valor de G. 75.000.