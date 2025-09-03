Josh Kerr y Johnson-Thompson lideran al equipo británico para los Mundiales de Tokio

Kerr, de 27 años, aspira a revalidar su título de campeón mundial enfrentándose al noruego Jakob Ingebrigtsen, que no ha competido esta temporada al aire libre debido a una lesión pero ha anunciado que estará en Japón.

Katarina Johnson-Thompson quiere volver a ganar su tercer campeonato mundial tras el revés sufrido el pasado año en París, en los que aspiraba al oro y tuvo que conformarse con la plata en heptatlón.

Las otras grandes figuras británicas para estos Mundiales son Keely Hodgkinson, que ha tenido un regreso impresionante en 800 metros después de una lesión con dos victorias en la Liga Diamante de Lausana y Silesia en agosto; Jake Wightman, campeón mundial de 1.500 en 2022; y Laura Muir, medallista de plata olímpica y mundial en 1.500; y Dina Asher-Smith, campeona mundial de 200 metros en 2019.

100: Dina Asher-Smith, Amy Hunt, Daryll Neita.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

200: Dina Asher-Smith, Amy Hunt, Daryll Neita.

400: Amber Anning, Yemi Mary John, Victoria Ohuruogu.

800: Georgia Hunter Bell, Keely Hodgkinson, Jemma Reekie.

1.500: Laura Muir, Revee Walcott-Nolan, Erin Wallace.

5.000: Melissa Country-Bryant, Innes FitzGerald, Hannah Nuttall.

10.000: Calli Hauger-Thackery, Megan Keith.

3.000 obstáculos: Elise Thorner, Sarah Tait.

Heptatlón: Katarina Johnson-Thompson, Jade O'Dowda, Abigail Pawlett.

4x100: Dina Asher-Smith, Success Eduan, Joy Eze, Desiree Henry, Amy Hunt, Daryll Neita.

4x400: Amber Anning, Hannah Brier, Poppy Malik, Yemi Mary John, Victoria Ohuruogu, Nicole Yeargin.

100: Jeremiah Azu, Romell Glave, Zharnel Hughes.

400: Charlie Dobson, Matt Hudson-Smith, Samuel Reardon.

800: Max Burgin, Tiarnan Crorken, Ben Pattison.

1.500: Elliot Giles, Neil Gourley, Josh Kerr, Jake Wightman.

400 vallas: Alastair Chalmers, Seamus Derbyshire, Tyri Donovan.

4x100: Eugene Amo-Dadzie, Jeremiah Azu, Jona Efoloko, Romell Glave, Louie Hinchliffe, Zharnel Hughes.

4x400: Charlie Dobson, Lewis Davey, Toby Harries, Matt Hudson-Smith, Samuel Reardon, Lee Thompson.