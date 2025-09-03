La española Iciar Montes dirigirá el nuevo circuito amateur internacional de pádel

Montes, de 50 años y que lideró el ránking mundial entre 1996 y 2008, será la encargada de poner en práctica el nuevo tour pensado en los 30 millones de jugadores de pádel que se estima que hay en todo el mundo, cuyos detalles se darán a conocer en las próximas semanas, informa la FIP en un comunicado.

"Una número uno para un proyecto único en el mundo", destacó el presidente de la federación internacional, Luigi Carraro, quien destacó el bagaje técnico, la experiencia, el entusiasmo y la pasión de Montes para contribuir a "dar aún más fuerza y color a un proyecto único".

Además de Montes, se incorpora al equipo de la FIP la también española Silvia Jover, con experiencia en la organización de eventos de la FIFA, la UEFA y el Comité Olímpico Internacional (COI), cuyo cometido será coordinar los campeonatos mundiales y continentales organizados por la federación.