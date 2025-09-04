Polideportivo

Álex Mozas no quiere especular en Portugal con los 9 goles de ventaja

Irun (Gipuzkoa), 4 sep (EFE).- El entrenador del Irudek Bidasoa-Irun, Álex Mozas, no quiere especular con la amplia ventaja de nueve goles que defenderá su equipo en el encuentro de vuelta de la previa de la Liga Europea ante el ABC Braga portugués, por lo que pidió a su plantilla "jugar como si fuera un partido que está cero a cero".

04 de septiembre de 2025 - 07:50
"El objetivo es el de intentar ganarles el partido allí también y no pensar que tenemos que defender ninguna renta porque si no, yo creo que sería un error”, señaló hoy el técnico madrileño en el polideportivo Artaleku, donde entrenó el equipo irundarra.

Mozas reiteró su idea de que la cancha del ABC Braga "es una pista peligrosa, en la que esperamos más defensa abierta, porque ellos tienen que arriesgar para poder conseguir una renta rápida y poder meterse en la eliminatoria".

Una de las claves para superar esta eliminatoria que abriría la puerta a la fase de grupos de la Liga Europea, en la que estará el potente Flensburg alemán entre otros rivales, pasa en su opinión por "perder pocos balones".

"Siempre es importante. El otro día tuvimos solo diez u once pérdidas, que es un número que está bien y lo que está claro es que cuando corres mucho y juegas muchas posesiones tiendes a perder más balones que un equipo que no corre nada", concluyó el técnico bidasotarra.

El extremo internacional junior Xabi González, por su parte, reiteró la idea de su entrenador y señaló también que los portugueses "no tienen nada que perder y seguro que van a ir a arriesgar y a preparar situaciones que nos llevan al límite para cometer errores".

