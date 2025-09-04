Almada advierte que los nuevos fichajes necesitarán un par de semanas para acoplarse

En este sentido, ha explicado que Lachuer "no está bien físicamente, aunque sí mentalmente, porque está feliz y con ganas, pero tanto él como el resto de los que han llegado al final, deberán realizar dobles sesiones para alcanzar el ritmo deseado".

Por tanto, ninguno de los tres entrará en la convocatoria del próximo partido ante el Real Zaragoza, en la que tampoco estarán Jaouab, quien sufrió un duro golpe durante un entrenamiento, ni Marcos André, que sigue recuperándose de las molestias en el talón de Aquiles.

El técnico uruguayo se ha mostrado "satisfecho" con el cierre de la plantilla, "porque, dentro de las posibilidades del club, se ha conseguido traer a jugadores con características diferentes, que van a abrir más el abanico en el esquema táctico, sobre todo, en la faceta ofensiva".

Pero ha dejado claro que estas incorporaciones "no van a cambiar la forma de jugar, que seguirá siendo valiente, tomando riesgos, pero sí permitirán tener más variantes ofensivas para seguir siendo protagonistas con el balón".

"Tenemos un plantel con muchas posibilidades, con más variantes sobre el cierre, gracias a las características que aportan los nuevos, que se tratarán de aprovechar según los rivales", ha añadido Almada, quien cuenta con Javi Sánchez, si bien este aún tiene opciones de fichar por otro equipo.

Tras el empate a cero con el Córdoba, se realizó un análisis "de lo bueno que se hizo y de lo que no se hizo tan bien", y se ha trabajado para mejorar la efectividad, que es lo que les faltó en esta cita, sobre todo, de cara al duelo con el Real Zaragoza.

En su opinión, "es importante elevar el volumen de juego, mejorar con la posesión del balón y reafirmar lo positivo" y, por supuesto, "definir mejor, porque aunque el juego sea bueno, solo los goles permiten llevarse la victoria", ha matizado.

Respecto al cuadro aragonés, considera que "ha hecho buenos partidos y tiene buenos jugadores, aunque ha obtenido resultados injustos" y, por tanto, va a ser un rival "de mucho cuidado, sobre todo en su casa, donde va a tratar de hacerse fuerte".

"Vamos con ilusión de ganar, pero será duro y complicado por la valía de su plantilla y los refuerzos que ha añadido en los últimos momentos", ha analizado el preparador blanquivioleta, quien repetirá el mismo once inicial que ha competido hasta la fecha.

Es consciente de que el Zaragoza no ha tenido los resultados que ha merecido, a pesar de jugar bien "lo que es un arma de doble filo, porque va a luchar más y estar más concentrado para revertir la situación, lo que puede hacer, ya que cuenta con gente de gran calidad que va a demandar mucho a los rivales", ha concluido.