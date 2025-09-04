Ayuso: "Ha sido muy bonito ganar en Corrales, donde estuve dos años de juvenil"

"Ha sido muy bonito porque estuve dos años de juvenil y tengo muchos amigos y gente cercana con los que me voy a ir de vacaciones", se felicitó un Ayuso exultante y dispuesto a ayudar mañana a su líder Joao Almeida, a pesar de que la etapa acaba en el "mítico" L'Angliru.

"Es un puerto mítico, terrible. Solo lo hice en 2023 y fue un día muy duro. Aunque mañana es un día más para la general y para ayudar a Joao. Intentaré llevar a Joao hasta cuando la carrera se ponga al 20 por ciento porque ahí es ya un sálvese quien pueda. Y antes de L'Angliru será importante bajar el primero en el Cordal", avanzó.

Ayuso explicó que, como no tiene "base" ni "la forma" adecuada, está siendo "más irregular" y alterna buenos días, como los dos en los que ganó la etapa, con otros en los que acaba muy lejos de los primeros.

No obstante, reconoce que con su triunfo ha querido "responder sobre la bici y con piernas" al "desagradable" cruce de declaraciones entre él y su equipo tras anunciarse que se va del UAE al final de la temporada.

"No me queda más que defenderme y el mensaje es que soy un competidor y que siempre que corro intento ganar", aseguró.

Sobre el Mundial de Ruanda al que acudirá, apuntó que "es la primera vez" que acometerá un reto así "dos semanas después de hacer una carrera de tres semanas", pero que el hecho de no estar peleando la general le evita "la fatiga" y desgaste que tienen los que pelean por la Roja.

Ya sobre la etapa, dijo que no le gustó reservarse a 5 km de meta al pedírselo su equipo para aprovechar "los nervios" y la tensión de Javier Romo (Movistar) "por lograr su primera victoria" en la Vuelta. "Tengo buena relación con Javi y me habría gustado relevar", aseguró.