El clásico Angeles Chargers-Kansas City Chiefs de la NFL aterriza en São Paulo

En 2024, este mismo estadio, que durante el resto del año pertenece al club de fútbol Corinthians, hospedó a los casi 50.000 aficionados que presenciaron el choque entre los Philadelphia Eagles y Green Bay Packers, que terminó con la victoria de las 'águilas' por 34-29.

Ahora, los Chiefs, bajo el liderazgo de Patrick Mahomes, inician la primera semana de la temporada 2025 de la liga profesional de fútbol americano (NFL) entre los favoritos, con el foco puesto en renovar su récord de la temporada pasada, que se transformó en la mejor de su historia tras alcanzar las 15 victorias.

Aunque con la mala noticia de que no podrán contar con su receptor Rashee Rice, partícipe necesario en la conquista del Super Bowl LVIII, quien fue suspendido por seis partidos y podrá volver para el duelo contra Las Vegas Raiders, dentro de la semana 7.

Sin embargo, eso podría no significar un problema para el equipo de Andy Reid. La temporada pasada, Rice jugó sólo cuatro partidos debido a una lesión y, aun así, el conjunto mantuvo un buen control del balón.

Del otro lado, los Chargers, comandados por Justin Herbert, apelarán a su área defensiva, con el experimentado Khalil Mack, que ha sabido frenar a Mahomes en otras oportunidades; y Derwin James, que ha hecho lo suyo con Travis Kelce, ala cerrada de los Chiefs.

En este choque, Kansas prestará especial atención sobre Ladd McConkey. El joven receptor de 23 años del equipo de Jim Harbaugh acumuló 7 'touchdowns', entre otras estadísticas fuera de serie en su temporada novata, y ya figura entre los cien mejores de la liga, algo muy poco común en receptores primerizos.

Su química con Herbert ha evolucionado a lo largo de la temporada pasada y se ha transformado en una dupla que los rivales miran con recelo.

Al ver el enorme cronograma de atracciones y actividades previstas por la propia NFL para ir calentando motores con vistas al partido del viernes, los brasileños se imaginan que este año, al igual que el pasado, entregará, además de deporte, euforia y mucho espectáculo.

Desde que se confirmó el romance, los fanáticos del fútbol americano están acostumbrados a ver en las pantallas a Taylor Swift, pareja de Travis Kelce, vistiendo la camiseta roja.

São Paulo no será la excepción. Una de las artistas pop más importantes del último tiempo estará sentada en las gradas del Arena Corinthians, como simple espectadora.

Será Karol G la encargada del espectáculo de medio tiempo de este duelo en la capital paulista.

La colombiana llegó esta semana a São Paulo para preparar su debut en el característico show, que año a año se prepara para mostrar en el escenario a artistas de renombre que distraigan a los aficionados durante los 12 minutos (o a veces, más) que dura el entretiempo.

El saxofonista estadounidense Kamasi Washington tendrá a su cargo el himno de Estados Unidos, cuna de este deporte, mientras que la brasileña Ana Castela entonará la canción oficial de Brasil, en una bienvenida multicultural digna de un evento global.