La Vuelta llega a L'Angliru, su primera cita clave

Con salida en Cantabria, en Cabezón de la Sal, la etapa de este viernes, la decimotercera, es la primera de las dos etapas del fin de semana por tierras asturianas con final en un puerto duro. La segunda, el sábado, terminará en La Farrapona (1ª; 17 km al 6 por ciento).

Considerado por muchos el puerto más duro del mundo, de los que más seguro, L'Angliru (Especial) es una pared de 12,4 km al 10 por ciento de desnivel medio con 7 km finales tremendos con tramos al 14, 15, 16, 18, 20 y hasta el 23 por ciento de la pavorosa Cueña les Cabres, a 3 km de meta.

L'Angliru será el final de una etapa no menos temible que la subida final ya que es larga para lo que se estila en el ciclismo moderno, 202,7 km. y tiene otras dos ascensiones de entidad justo antes de la ascensión definitiva. De hecho es la etapa más larga de esta 80 edición de la Vuelta.

Son esos dos altos puertos de Primera y situados en la parte final del recorrido. La Mozqueta (1ª; km 153,6; 6,3 km al 8,4 por ciento) y El Cordal (1ª; 181,6; 5,5 km al 8,8 por ciento), ambos habituales ya en la carrera.

Hasta la subida a La Mozqueta, que marca el último cuarto de la etapa, la carrera discurre por terreno llano, que empieza a ser en ligera subida a partir del km 90 con algún repecho de por medio.

Día para el gran favorito, el danés doble ganador del Tour de Francia Jonas Vingegaard, y sus principales rivales. Que, tras casi dos semanas de carreras, se perfilan principalmente el portugués Joao Almeida (UAE) y el británico Tom Pidcock (Q36.5).

Fernando Escartín, director deportivo de la Vuelta, destaca "la dureza está concentrada en el tramo final, con La Mozqueta y el Cordal, ambos de primera categoría, como antesala de la subida final al durísimo Altu de L’Angliru".

Además considera que "afrontar la Cueña Les Cabres con casi 200 kilómetros en las piernas será una prueba de fuego para los favoritos". Quienes, "si tienen un mal día, podrían decir adiós a la Vuelta".

La de mañana será la décima ocasión que la Vuelta acometa L'Angliru y entre sus vencedores aparecen ciclistas de la entidad de Alberto Contador, dos veces, el Chava Jiménez, que abrió el historial en 1999, Gilberto Simoni, Roberto Heras o Primoz Roglic, éste el último ganador en 2023.

- Etapa 12: Cabezón de la Sal - L'Angliru, 202,7 km

. Salida neutralizada: 11.50 horas (09.50 GMT)

Alto La Mozqueta (1ª), 153,6 km. Ascenso 6,3 km al 8,4 %.

Alto del Cordal (1ª), 181,6 km. Ascenso 5,5 km al 8,8 %. Bonificado.

Alto de L'Angliru (Especial), Meta. Ascenso 12,4 km al 9,7 EFE