Nacho Elvira, Olesen y Langasque, trío de primeros líderes en Irlanda

El santanderino de 38 años firmó una gran vuelta con seis birdies sin fallos y comanda el torneo junto a Olesen, que comenzó con doble bogey al 3, pero se rehízo luego con una tormenta de ocho birdies sin más borrones; y Langasque.
Elvira, Olesen y Langasque aventajan en un golpe al cuarteto integrado por el inglés Daniel Brown, el francés Adrien Saddier, el austríaco Bernd Wiesberger y el sudafricano Zander Lombard.
A dos impactos se encuentra un cuarteto de jugadores, entre ellos el grancanario Rafa Cabrera-Bello y Manuel Elvira, hermano menor de Nacho y con el que llegó a compartir el liderato, aunque cedió en el tramo final por culpa de un inoportuno bogey en el 17.
El número 2 del mundo, el norirlandés Rory McIlroy empezó con una irregular ronda de 71 (-1) en la que hizo cinco birdies por cuatro bogeys. Acabó con un tiro más que el inglés Tyrrell Hatton, también jugador del equipo europeo para la Ryder Cup y autor de un 70 (-2).
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy