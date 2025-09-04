Nacho Elvira, Olesen y Langasque, trío de primeros líderes en Irlanda

Redacción Deportes, 4 sep (EFE).- El español Nacho Elvira, el danés Thorbjørn Olesen y el francés Romain Langasque entregaron este jueves sendas tarjeta de 66 golpes (6 bajo par) para convertirse en los primeros líderes del Abierto de Irlanda, torneo del DP World Tour de golf que se juega hasta el domingo en The K Club de Straffan.