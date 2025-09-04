Polideportivo

Nacho Elvira, Olesen y Langasque, trío de primeros líderes en Irlanda

Redacción Deportes, 4 sep (EFE).- El español Nacho Elvira, el danés Thorbjørn Olesen y el francés Romain Langasque entregaron este jueves sendas tarjeta de 66 golpes (6 bajo par) para convertirse en los primeros líderes del Abierto de Irlanda, torneo del DP World Tour de golf que se juega hasta el domingo en The K Club de Straffan.

04 de septiembre de 2025 - 16:50
El santanderino de 38 años firmó una gran vuelta con seis birdies sin fallos y comanda el torneo junto a Olesen, que comenzó con doble bogey al 3, pero se rehízo luego con una tormenta de ocho birdies sin más borrones; y Langasque.

Elvira, Olesen y Langasque aventajan en un golpe al cuarteto integrado por el inglés Daniel Brown, el francés Adrien Saddier, el austríaco Bernd Wiesberger y el sudafricano Zander Lombard.

A dos impactos se encuentra un cuarteto de jugadores, entre ellos el grancanario Rafa Cabrera-Bello y Manuel Elvira, hermano menor de Nacho y con el que llegó a compartir el liderato, aunque cedió en el tramo final por culpa de un inoportuno bogey en el 17.

El número 2 del mundo, el norirlandés Rory McIlroy empezó con una irregular ronda de 71 (-1) en la que hizo cinco birdies por cuatro bogeys. Acabó con un tiro más que el inglés Tyrrell Hatton, también jugador del equipo europeo para la Ryder Cup y autor de un 70 (-2).

