Nuevas protestas para pedir que salga de la Vuelta Israel–Premier Tech, que se queda

Laredo (Cantabria), 4 sep (EFE).- Una nueva protesta para pedir que el equipo Israel-Premier Tech deje la Vuelta Ciclista a España protagoniza este miércoles la salida de la duodécima etapa, en la localidad cántabra de Laredo, aunque el director del conjunto israelí, el navarro Oscar Guerrero, asegura a EFE que seguirán en la Vuelta.