Ruanda protagoniza el primer vuelo en África de una taxi aéreo eléctrico autónomo

"Esta colaboración busca reforzar la posición de Ruanda en el continente, a la vanguardia de la implementación de tecnología aeronáutica de última generación", dijo la Presidencia a través de la red social X este jueves, cuando empezó en Kigali la Cumbre Africana de la Aviación de 2025.

En un comunicado difundido este miércoles, el ministerio ruandés de Infraestructuras explicó que la CRBC -subsidiaria de la estatal Construcción de Comunicaciones China (CCCC)- se asoció con la empresa también china y pública EHang, líder en el sector, para aumentar su presencia en el mercado internacional.

Esto permitió el lanzamiento por primera vez en África de su "aeronave eléctrica de despegue y aterrizaje vertical EH216-S".

Con esta iniciativa, "Ruanda tiene como objetivo construir un nuevo ecosistema para la Movilidad Aérea Avanzada (AAM, por sus siglas en inglés), una tecnología diseñada para reducir la congestión del tráfico, conectar comunidades y crear opciones de transporte sostenibles", señalaron las autoridades.

Así, el país espera atraer inversiones y socios comerciales para seguir creciendo en este sector, sobre la base de su "exitosa experiencia como pionero de servicios de entrega con drones".

"Ruanda está construyendo activamente un futuro donde nuestras ciudades estén más conectadas y nuestra economía sea más dinámica mediante soluciones de transporte innovadoras", afirmó el ministro ruandés de la citada cartera, Ephrem Nkeze.

Por su parte, el director general de la CRBC, Huang Qilin, afirmó: "Estamos orgullosos de colaborar con el Gobierno de Ruanda para apoyar su visión de convertirse en pioneros en tecnología de aviación".

Desde su llegada al poder en el año 2000, Kagame ha conseguido reconocimiento internacional por sus éxitos económicos y la reconstrucción del país tras el genocidio de 1994, en el que murieron unos 800.000 tutsis y hutus moderados.

Sin embargo, organizaciones pro derechos humanos han denunciado en numerosas ocasiones detenciones arbitrarias, desapariciones y tortura de disidentes a manos de su Gobierno por motivos descritos como "políticos".