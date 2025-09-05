Alcaraz a Sergio García: "Me debes 200 dólares"

"Me debes 200 dólares", dijo Alcaraz a pie de pista después de derrotar a Novak Djokovic por 6-4, 7-6(4) y 6-2. García, invitado al estadio por Alcaraz, sujetaba los billetes en su mano con una sonrisa mientras el murciano le reclamaba la deuda.

Alcaraz dedicó la jornada de descanso del miércoles a una de sus grandes aficiones: el golf. Formando pareja con el catalán David Puig, jugó una ronda contra su entrenador, Juan Carlos Ferrero, y con el castellonense Sergio García.

"Tuve dos días y me eché una ronda con Sergio y con David, también estaba 'Juanki'. Jugué con David y los vencimos. Así que fue un buen día", aseguró Alcaraz.

García, campeón del Masters de Augusta en 2017 y actualmente en el circuito saudí con David Puig o Jon Rahm, también asistió el martes al Abierto de Estados Unidos para animar a Alcaraz en su eliminatoria de cuartos de final.

Alcaraz está celebrando sus victorias en Nueva York con un 'swing' de golf usando la raqueta. El murciano, además, suele hablar de su afición por el golf e incluso ha traído al 'grande' neoyorquino sus propios palos para jugar durante los días de descanso.

"Es algo que está funcionando, y está funcionando bien. Así que, ¿por qué cambiar la rutina? Quiero decir, cada día de descanso intento ir a jugar un poco de golf", dijo días atrás.