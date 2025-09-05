CeeDee Lamb asume la responsabilidad por la derrota de los Cowboys

"Eso fue terrible. No puedo culpar a nadie más. Asumo toda la responsabilidad y todo lo que conlleva. Como jugador, he pedido por estar en momentos como ese para que el balón me llegue y no haberlo conseguido, haberlo dejado caer claro que me duele", aseveró el cuatro veces Pro Bowl.

Lamb dejó caer tres envíos que Dak Prescott prácticamente le puso en las manos en momentos trascendentales del juego, fallos que al final pesaron en el tropiezo del equipo de la estrella solitaria en su debut este curso.

Dos de esos errores fueron en el periodo final. El primero fue un pase rápido en tercera oportunidad por el centro que se le escapó de las manos al receptor y le golpeó el casco.

El segundo ocurrió en la última serie ofensiva del equipo. Lamb se desmarcó en profundidad, Prescott lo encontró y soltó el brazo, pero el balón se le escapó de las manos.

CeeDee Lamb aseguró que, a pesar de su mala presentación, se levantará para demostrar que aprendió la lección.

"Si creen que no voy a volver con 80 veces más fuerza, se equivocan. Dios tiene una forma misteriosa de humillar a la gente y llegué con un poco de resentimiento. Lección bien aprendida. Merezco todo lo que conlleva. Es el primer partido. Volveré. Sólo espero que todos los demás estén listos para ello", puntualizó.

Pese a la mala actuación en el la derrota contra los Eagles, Lamb superó la barrera de las 500 recepciones, cifra que alcanzó en apenas 82 partidos, con lo que se convirtió es el quinto receptor más rápido de todos los tiempos en atrapar 500 pases y el segundo más joven, sólo detrás del futuro miembro del Salón de la Fama Larry Fitzgerald.

El originario de Opelousas, Louisiana, de 26 años, acumula tres temporadas consecutivas con más de 100 recepciones y cuatro en fila por arriba de las 1.000 yardas.

Ha sido cuatro veces seleccionado Pro Bowl y en una ocasión All-Pro.