La NFL da 'me gusta' al compromiso Taylor Swift-Travis Kelce

A las pocas semanas de conocerse el vínculo entre Swift y Kelce, la NFL ya tenía un beneficio económico estimado por la consultora Apex Marketing Group en más de 300 millones de dólares. El anuncio del compromiso dispara la atención ya febril para el arranque de la temporada del fútbol americano.

En Estados Unidos... y también en Brasil, donde los Kansas City Chiefs de Kelce se miden este viernes con los Chargers en su estreno oficial en el nuevo año.

Era el 26 de agosto cuando Taylor Swift y Travis Kelce publicaron en Instagram un mensaje de once palabras: "Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasio se casan".

La publicación, acompañada por fotos de la pareja con Kelce arrodillado en un jardín, recibió 33 millones de 'me gusta' en las primeras 24 horas y un millón de 'repost', un récord absoluto según 'Meta'.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En pocas horas, la cuenta de Instagram de Kelce consiguió 800.000 nuevos seguidores y alcanzó los 7.9 millones y la de Taylor Swift superó los 282 millones, tras sumar 1.2 millones más de usuarios.

El impacto de la noticia provocó además un aumento de un 200 % en la venta de camisetas de Kelce en el portal de venta en línea Fanatics. También la canción de Taylor Swift 'So High School', incluida en la publicación, tuvo un incremento del 400 % en 'streaming' en la plataforma Spotify, según informan los medios estadounidenses.

Entre los beneficiados por el compromiso de la estrella del pop con la de la NFL estuvo Ralph Lauren, pues el vestido de 320 dólares llevado por Swift en la publicación se agotó, en todas las tallas, en cuestión de horas en la página web de la marca.

Desde que Kelce y Swift aparecieran juntos en un partido de los Kansas City Chiefs contra los Chicago Bears en 2023, la NFL ha visto un vertical crecimiento en sus ya notables números de seguimiento.

Más de 200 millones de aficionados siguen cada año la NFL en Estados Unidos. La liga también cuenta con 46 millones de seguidores en México y 50 en Brasil y los números de audiencia televisiva en América Latina se duplicaron entre 2021 y 2024, según datos a los que tuvo acceso EFE.

Pero la cada vez más frecuente presencia de Swift en Arrowhead, casa de los Chiefs, así como en la vitrina del Súper Bowl de 2024 y 2025, hizo que cada vez más mujeres y jóvenes siguieran partidos de fútbol americano, aunque solo por el deseo de ver a la estrella del pop grabada por las cámaras en los palcos.

La NFL mostró a Taylor Swift en casi veinte ocasiones en un Chiefs-Jets disputado poco después de que la cantante empezara su relación con Kelce. Ante unas acusaciones de Kelce de estar "exagerando", la liga llegó a defenderse en un comunicado.

"La noticia de Taylor Swift y Travis Kelce ha sido un momento de la cultura pop que hemos aprovechado en tiempo real, ya que representa la intersección entre el deporte y el entretenimiento, y hemos visto una cantidad increíble de positividad alrededor del deporte", aseguró entonces la NFL.

Taylor Swift cuenta con un patrimonio estimado por Forbes en 1.600 millones de dólares y es multimillonaria desde 2023. Kelce, por su parte, recibirá este año un salario de 17.25 millones de dólares.

Desde 2023, la fiebre por el vínculo Swift-Kelce no ha bajado, con cumbres en los Súper Bowl de 2024 y 2025, a los que la cantante acudió para ver a su entonces novio medirse con los San Francisco 49ers y los Philadelphia Eagles.

Unas estimas realizadas por la consultora Apex Marketing Group en 2023, la cantante ha generado un valor de marca de 331,5 millones de dólares para los Chiefs y la NFL calculando el impacto de Swift en medios tradicionales e internet desde que asistió a aquel primer partido contra los Bears.

Una de las fotos publicadas por la pareja en Instagram en el día del anuncio del compromiso mostraba el lujoso anillo de Taylor Swift, en cuyo diseño participó el propio Kelce.

El anillo fue diseñado por Kelce en conjunto con Kindred Lubeck, de la empresa de joyería Artifez Fine Jewelry y presenta un diamante brillante tallado a mano y en forma de cojín, con las esquinas redondeadas y facetas gruesas sobre una banda dorada, popular en los siglos XVIII y XIX, detalló la revista especializada.

El anillo lo complementa un reloj de Cartier Santos Demoiselle adornado con diamantes y una banda de oro.

Kelce y los Chiefs comenzarán su temporada este viernes en Sao Paulo (Brasil) con un duelo contra los Chargers.