Lagergren se exhibe con un 62 el segundo día y asume el liderato del Abierto de Irlanda

Redacción Deportes, 5 sep (EFE).- El sueco Joakim Lagergren se exhibió este viernes en The K Club de Straffan con una tarjeta de 62 golpe 10 bajo par) para remontar 25 posiciones y situarse en el liderato del Abierto de Irlanda, torneo del DP World Tour de golf.

05 de septiembre de 2025 - 15:35
Con un eagle y hasta nueves birdies por un bogey, Lagergren lidera el torneo con 132 golpes totales (-12), uno menos que el francés Adrien Saddier y ya cinco de margen sobre cuatro jugadores que comparten la tercera plaza: el número 2 del mundo, el norirlandés Rory McIlroy; el danés Thorbjørn Olesen, el neozelandés Daniel Hillier y el mejor de los españoles, Alfredo García Heredia.

Rory McIlroy hizo este viernes un 66 (-6), cinco impactos menos que el primer día para meterse de golpe en la pelea. El inglés Tyrrell Hatton, también jugador del equipo europeo para la Ryder Cup, también ha trepado el segundo día y se coloca séptimo con una ronda de 68.

