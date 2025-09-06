Cameron Heyward, capitán de los Steelers, consigue su aumento y jugará ante los Jets

Heyward, de 36 años, ganará 18 millones de dólares en la campaña, 3 más respecto al año pasado en el que consiguió su séptima convocatoria al Pro Bowl y cuarta designación All-Pro.

A pesar del aumento, el estelar aún está lejos de lo que perciben los tackles defensivos más destacados de la NFL.

Chris Jones, de Kansas City Chiefs, el mejor pagado en su posición, gana por año 31,75 millones de dólares por año. Además, para esta temporada, al menos 15 linieros ganarán 20 millones o más.

Heyward, ganador del premio Hombre Walter Payton del Año de la NFL en 2023, tuvo un 2024 sobresaliente en el que acumuló 71 tackleadas, 12 de ellas para pérdida de yardas, ocho capturas, 20 golpes al mariscal de campo y 11 presiones de pase.

Nacido en Pittsburgh (Pennsylvania) ha jugado toda su carrera en los Steelers, que lo reclutaron en la primera ronda del Draft del 2011, desde entonces acumula 718 tackleadas, 88,5 capturas, ha forzado ocho balones sueltos, recuperado siete, tiene 58 pases defendidos y dos intercepciones.

Ha sido titular en 176 de los 2011 partidos que ha disputado.