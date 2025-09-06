Diablos Rojos se cita en la final del béisbol mexicano con Charros de Jalisco

Con ataque de 14 imparables, entre ellos cuadrangular del estadounidense Rio Ruiz, los escarlatas fueron de menos a más y sumaron su cuarta victoria en la etapa de los cuatro mejores.
En la cuarta entrada los Diablos hicieron un racimo de tres anotaciones, dos por cuadrangular de Ruiz, y empataron el duelo 4-4. En el quinto decidieron el triunfo con otro ramillete de tres, dos empujadas por sencillo de José Marmolejo.
Piratas se acercó con dos anotaciones en el sexto, pero sus lanzadores relevistas fallaron en el sexto y admitieron cinco carreras, dos producidas por Ruiz, quien ligó de 5-2 con jonrón un cuatro carreras impulsadas.
El relevista Nick Vespi, con trabajo perfecto frente a dos bateadores, se apuntó el triunfo y Tyler Thomas cargó con el revés.
A partir del próximo miércoles los Diablos buscarán su decimoctavo título en la liga, frente a unos Charros que saldrán por su tercera corona.
Los Charros eliminaron por 4-1 a los Sultanes de Monterrey y confirmaron pasar por su mejor momento del año, luego de una campaña regular con altibajos.
Anotaciones por entradas
Piratas 2 2 0 0 0 2 0 0 0 6 10 1
Diablos 1 0 0 3 3 5 0 0 X 12 14 0