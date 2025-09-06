El colombiano Sergio Higuita abandona la Vuelta por la "fatiga" acumulada

Avilés (Asturias), 6 sep (EFE).- El colombiano Sergio Higuita ha abandonado la Vuelta a España 2025 este sábado, justo antes de comenzar la decimocuarta etapa con final en el Alto de la Farrapona (1ª), por la "fatiga" acumulada en la carrera, según ha informado su equipo, el XDS Astana.