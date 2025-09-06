Evenepoel vuelve a saborear el triunfo al ganar la etapa reina de la Vuelta a Gran Bretaña

Evenepoel lanzó un acelerón a tres kilómetros en la subida a The Tumble y tras ser neutralizado, volvió a embestir a falta de 500 metros, en un ataque definitivo que le permitió cruzar la meta en primera posición por delante de los británicos Thomas Gloag (Visma) y Oscar Onley (Picnic PostNL).
El doble campeón olímpico en París, de 25 años, hizo un crono de 3:07.56, con el que alcanzó su victoria número 65 en su carrera profesional, la primera desde el 8 de julio, cuando ganó la contrarreloj de la quinta etapa del Tour de Francia, del que se tuvo que retirar en la decimocuarta jornada en la subida al Tourmalet, en los Pirineos.
Su triunfo le coloca en la general a dos segundos de Grégoire, quinto en la etapa, después de un recorrido de 133,7 kilómetros que comenzó en Pontypool.
A falta de la sexta y última etapa, que unirá a Newport y Cardiff, con 112,2 kilómetros, es tercero en la general el francés Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team), a cuatro segundos del líder, mientras que Onley es cuarto, a ocho segundos.
