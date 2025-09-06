Evenepoel vuelve a saborear el triunfo al ganar la etapa reina de la Vuelta a Gran Bretaña

Redacción deportes, 6 sep (EFE).- El ciclista belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) se adjudicó este sábado la etapa reina de la Vuelta a Gran Bretaña tras una demostración de fuerza en la llegada en alto, en su primer triunfo desde su retirada del Tour de Francia, y se situó segundo en la general con dos segundos de desventaja sobre el francés Romain Grégoire (Groupama) a falta de una jornada.